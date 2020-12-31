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    • Ekonomi
    • 31.12.2020 16:42
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    • 31.12.2020 16:42
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    e-Devlet yıllık 4 milyar lira tasarruf sağladı

    'nca yürütülen 306 hizmetin e-Devlet'ten verilmeye başlanmasıyla yıllık 4 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandığı açıklandı. Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısı, 306'ya çıkarılmıştı.

    e-Devlet yıllık 4 milyar lira tasarruf sağladı

    nca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi. Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısının, yüzde 600 artışla 306'ya ulaştığı belirtildi.

    45 hizmet daha e-Devlet'e taşınacak

    Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmetleriyle yıllık 11 milyar 821 milyon 63 bin 742 işlemin elektronik ortama taşındığı ve bu sayede 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı ifade edilen paylaşımda, 2021'de yine Bakanlığın yürüttüğü 45 hizmetin daha e-Devlet'e taşınmasının planlandığı bildirildi.

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