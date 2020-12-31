Kazanan Bilet Sorgula

Milli Piyango bilet sorgulama robotu ile birlikte pratik ve hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak zaman kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı ile birlikte biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını kolay bir şekilde öğrenebilmekteler. Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye için değil diğer ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek için bilet numaralarınızı tam olarak yazmanız gerekiyor. Buna göre son 5, 4, 3, 2 ve 1 rakamına göre kazanmış olduğunuz ikramiyeler de yine biletinizin tam numarasını yazarak belirlenecektir. Büyük ikramiyenin dışında son rakamlarına göre verilen ikramiyeler sayesinde de kazanan olabilirsiniz. Bu yıl da diğer çekilişlerde olduğu gibi amorti ve teselli ikramiyeleri de belli oldu.

Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…

2021 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı