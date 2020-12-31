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    • Ekonomi
    • 31.12.2020 15:08
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    • 31.12.2020 15:08
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    31 Aralık Perşembe da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre DO-CO hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,69 oranında yükselerek 654,10'dan işlem gördü. 31 Aralık Perşembe da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    31 Aralık Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    DO-CO 654,10 613,10 6,69
    Karel Elektronik 23,42 22,12 5,88
    İndeks Bilgisayar 18,94 18,06 4,87
    Çemtaş 16,39 15,80 3,73
    ARD Bilişim Teknolojileri 47,28 45,84 3,14
    Ege Endüstri 1.771,90 1.723,50 2,81
    Good-Year 8,12 7,92 2,53
    Gübre Fabrikaları 86,00 84,05 2,32
    Bursa Çimento 12,27 12,06 1,74
    Netaş Telekomünikasyon 28,30 27,82 1,73
    Tat Gıda 11,96 11,80 1,36
    Logo Yazılım 126,50 125,00 1,20
    Net Holding 3,46 3,42 1,17
    Ülker Bisküvi 23,40 23,14 1,12
    Alkim Kimya 14,69 14,55 0,96
    Brisa 20,00 19,81 0,96
    Yataş 13,80 13,68 0,88
    Aksa Enerji 7,33 7,27 0,83
    Pegasus 75,15 74,55 0,80
    GSD Holding 2,53 2,51 0,80

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.887 -0,35
    BIST SINAİ 2.335 -0,37
    BIST GIDA, İÇECEK 2.024 -0,49
    BIST TEKSTIL, DERİ 851 -0,58
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.150 -0,94
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.871 0,66
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.857 -0,37
    BIST METAL ANA 4.246 -1,06
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.169 -0,72
    BIST MADENCİLİK 1.475 -0,35
    BIST HİZMETLER 1.196 -0,23
    BIST ELEKTRİK 88 0,09
    BIST ULAŞTIRMA 1.742 0,55
    BIST TURİZM 299 3,04
    BIST TİCARET 3.676 -0,72
    BIST İLETİŞİM 414 -0,39
    BIST SPOR 926 0,91
    BIST İNŞAAT 1.466 0,07
    BIST MALİ 1.561 -0,06
    BIST BANKA 1.550 -0,56
    BIST SİGORTA 6.138 0,85
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 956 -0,33
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.298 0,42
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 642 -0,03
    BIST TEKNOLOJİ 1.949 -0,07
    BIST BİLİŞİM 780 1,59
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.173 1,27

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    Haberler Ekonomi 31 Aralık Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?