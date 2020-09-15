En düşük memur maaşının 2002 yılında 392 lira iken reel olarak %102 artırılarak 4.188 liraya çıkarıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Niteliksel ve niceliksel olarak personelin refahını daha da artırmayı hedeflemekteyiz. 2002 yılından başlayarak kamu personeline yönelik iyileştirmeler yaptık. 300 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. Ayrıca kamuda başörtü yasağını da kaldırdık" ifadelerini kullandı.





Selçuk, "Kamuda engelli vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız ile devlet korumasında yetişen gençlerimizin istihdam edilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda 2002 yılında 6 bin 315 şehit ve gazi yakınımıza istihdam hakkı tanınmışken, bugün bu rakam 38 bine yaklaştı. Ayrıca devlet koruması altında yetişen gençlerimizin kamudaki istihdamı da 53 bini aştı." dedi.



NAKDİ YARDIMLARIMIZ 35 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Kovid-19 döneminde yapılan nakdi desteklerin 35 milyar liraya yaklaştığını ifade eden Bakan Selçuk, tüm tedbirlerin çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler adı altında toplandığını belirtti. Bakan Selçuk bu kapsamda, "Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere, Nakdi Ücret Desteği, Fesih Kısıtı gibi uygulamalarımızı hızlı şekilde devreye soktuk. Özel sektörde kısa çalışma ödeneği, can suyu veren bir uygulama oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Normalleşme Sürecinde, Normalleşme Desteği verildiğini anımsatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Normalleşme Desteği çok önem verdiğimiz bir destek. Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkarken, özellikle firmalara bu destek sayesinde hızlı bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İşverenlerimizin SGK primlerinde, kısa çalışmadan yararlandıkları oran dahilinde mahsuplaşma yapılacak. Böylece 6 ay ötelenen primlerin 3 ayını almayarak mahsuplaşmış olacağız. Diğer yandan, sosyal güvenlik alanında bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Kronik hastalarımızın ve engellilerimizin rapor ve reçete sürelerini ikinci bir duyuruya kadar uzattık. 88.29 liraya kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleriniz GSS dahilinde tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Muhtaçlık sebebiyle 88.29 lirayı ödeyemeyenlerin ise sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için bu rakamı devlet olarak biz üstleniyoruz."

"6 MİLYONDAN FAZLA AİLEYE DESTEK VERDİK"

Kovid-19 sürecinin başında en düşük emekli aylığını bin 500 liraya çıkarttıklarını, böylece emeklilerimizin hayat şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerinden bahseden Bakan Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası ile toplanan 2 milyar liranın büyük kısmını vatandaşımıza ulaştırmış durumdayız. 6 milyondan fazla aileye bin lira destek sağladık." dedi.