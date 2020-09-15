Dolandırıcıların yeni yöntemi artık bu kadarı da olmaz dedirtiyor. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar özellikle pandemi sürecinde fiyatların yükseldiğini görürken dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Sıfır araçların üretiminde koronavirüs nedeniyle yaşanan azalışla birlikte ikinci el otomobillere olan talep artışı, bazı dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getirdi. Aracın kilometresi ile oynayarak 50 lira karşılığında kilometreyi mile çeviren dolandırıcılar, bu yöntemle araç başı yaklaşık 10 bin TL kar elde ediyor.

KİLOMETRE DOLANDIRICILIĞI

50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlarda piyasaya sürüldü. Kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayamaya başladı.