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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 Gazete
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    Moody’s’e üretim ve satışlarla gibi cevap!

    Moody’s, zaman ayarlı raporuyla ekonomiye saldırdı. Cevap, üretim ve satışlardan geldi. sanayi üretiminde 8.4’lük artışla dünya 3’üncüsü oldu. Perakende satış ve ciro endeksleri de yükseldi. Bakan Albayrak, ‘Üreticimizin emeğine sağlık’ dedi.


    Türkiye küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ediyor. Sanayi üretim endeksi güçlü toparlanmasını sürdürürken; ciro ve perakende satış endekslerindeki artışla birlikte, ekonomide üçüncü çeyrekte büyümeye geçildiğine yönelik sinyaller netleşti.

    DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
    Sanayi üretim endeksi Temmuz'da aylık bazda yüzde 8.4 yükselerek 118.7 ile 7 ayın zirvesine çıkarken; , Portekiz ve 'nın ardından 3'üncü sıraya yerleşti. Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde Temmuz'da aylık bazda artış kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de Temmuz'da yıllık bazda yüzde 11.9 yükseldi.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı paylaşımda, verilerdeki yükselişe dikkat çekti. Bakan Albayrak, "Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık. Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4, perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 yükseldi" dedi.



    İŞE DÖNÜŞ HIZLANDI
    COVİD-19     pandemisinden etkilenen işyerleri için şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği alanların sayısı Ağustos'ta 562 bin 557 kişi daha azalarak 1.2 milyon kişiye geriledi.

    OTOMOTİV GAZA BASTI
    Ağustos'ta    , geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sanayisinde toplam üretimde yüzde 44, otomobil üretiminde ise yüzde 45'lik artış yaşandı.


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    Haberler Ekonomi Moody’s’e üretim ve satışlarla tokat gibi cevap!
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