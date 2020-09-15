



TOPARLANMA NETLEŞTİ

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Endekste görülen yıllık bazdaki yükselişin sanayi üretimindeki olumlu gidiş açısından önemine dikkati çeken Demirkol, "Sanayi üretimindeki toparlanma Türkiye'nin büyümesine de pozitif katkı yapacak" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da sanayi üretiminde artışın dipten toparlanmanın kuvvetli bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

CİRO ENDEKSİ 7 AYIN ZİRVESİNDE

Ekonomideki toparlanma ciro ve perakende satış endekslerine de yansıdı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi 241.3 ile 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de temmuzda yıllık bazda yüzde 11.9 arttı.