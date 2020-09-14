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    • 14.09.2020 17:11
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    Son dakika: 'da mesai saatleri değişiyor mu? Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama!

    Son dakika haberi... 'da mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusuydu. Vali Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

    İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu?

    'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçiş için hazırlık yapılıyor.

    , kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

    Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" açıklaması yapmıştı.

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