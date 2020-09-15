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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 22:11
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    • 15.09.2020 22:12
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    Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! Bağ-Kur intibak zammıyla emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emeklilere intibak müjdesi ile ilgili son haberler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz yıl intibak düzenlemesi yapılmıştı. Düzenlemenin ardından 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar da intibak zammının uygulanmasını talep ediyor. TÜED tarafından bu talep gündeme getirilmişti. Peki, emekli intibak zammı ne zaman çıkacak? Bağ-Kur intibak zammıyla emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar

    takvim.com.tr
    İntibak zammıyla emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Emekli intibak zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler yaklaşık 13 milyon vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın intibak konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları inceliyor. Peki, SGK SSK Bağ-Kur intibak zammıyla emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak hakkındaki son gelişmeleri sizler için derledik.

    EMEKLİ İNTİBAK YASASI SON DURUM NEDİR?

    2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.

    Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

    SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

    İNTİBAK DÜZENLEMESİ

    2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

    Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

    İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.

    TALEPLER NE GETİRECEK?

    * Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

    * Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

    * Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

    * İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.

    Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.
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