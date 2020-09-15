Emekli intibak zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler yaklaşık 13 milyon vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın intibak konusunda bir çalışması olduğu biliniyor. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar konu hakkında yapılan açıklamaları inceliyor. Peki, SGK SSK Bağ-Kur intibak zammıyla emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak hakkındaki son gelişmeleri sizler için derledik.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI SON DURUM NEDİR?

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.