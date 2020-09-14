Moody’s tetikçiliğe devam ediyorlar! Türkiye'ye karşı zamanlaması dikkat çeken operasyon

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemesine tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye ekonomisi olduğunu söyledi. Canikli, Akdeniz'deki gerilime işaret ederek "Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor" diye eleştirdi.

TEK KURUŞ KAMU KAYNAĞI KULLANMADI

Canikli, söz konusu gelişmelerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar/avro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiçbir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi.