Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuzda sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4,4, perakende satış hacminin de yüzde 11,9 arttığını belirterek, "Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık." ifadesini kullandı.





Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini değerlendirdi.

Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…



Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı.



Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi. pic.twitter.com/QtNTRLM69o — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020

Verilerdeki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4, perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi."