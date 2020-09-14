Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.09.2020 19:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2020 19:44
    ABONE OL

    : "İstikrar sürsün, büyüsün!"

    , Twitter hesabından "İstikrar sürsün, büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, ve a dayalı bir büyüme" açıklamasında bulundu.


    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

    İSTİKRAR SÜRSÜN, TÜRKİYE BÜYÜSÜN!
    Bakan Albayrak paylaşımında, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" ifadelerine yer verdi.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri