

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.



İSTİKRAR SÜRSÜN, TÜRKİYE BÜYÜSÜN!

Bakan Albayrak paylaşımında, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" ifadelerine yer verdi.



İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

"İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"



Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.



Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme.🇹🇷 pic.twitter.com/tmooDihUI7 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020