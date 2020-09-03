Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Çok sayıda banka vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında son dakika güncellemeleri yaparken bankada birikimi olanlar için sevindirici haberler geldi. Vadeli mevduatın getiri düzeyinin artmasının ardından oluşan son tablo ile 10.000 TL'nin 32 günlük getiri tablosu haberimizde. İşte Ağustos ayının son işlem günü ve Eylül ayının ilk haftası itibariyle bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi.
Vadeli mevduatta faiz oranları düşmeye devam edecek mi?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.
Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Eylül ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?
Eylül ayı başı itibariyle 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?
2020 Eylül ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. Temmuz ayında da ilk sırada olan Burgan Bank, Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Burgan Bank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 12.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank'ı Fibabanka, ING ve Alternatif Bank yüzde 12.00 faiz oranıyla ikinci sırada takip ediyor. 2020 Eylül ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise Vakıfbank ve Odeabank yüzde 11.00 faiz oranı ile yer aldı.
Garanti BBVA ve Akbank ise en az Eylül ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu. İşte Eylül ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!
Eylül ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 4.50
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Ağustos oranı % 8.00
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı Ağustos oranı % 7.20
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.50
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 11.00
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.50
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
NOT: FAİZ ORANLARI HER DAKİKA BANKALAR TARAFINDAN GÜNCELLENMEKTEDİR. ORANLAR DEĞİŞEBİLİR
Vadeli Hesap Nedir?
Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Tüm bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların yanında vadeli seçenek ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.
Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir zaman içerisinde, bankaların sunduğu faiz oranları doğrultusunda yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade için bankanızla birlikte belirlediğiniz süre ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.
Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Vadeli mevduat hesabı tüm bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir ayrıcalık değil, olması gereken hizmetler arasında yerini aldığı için bütün bankalardan vadeli hesabınızı anında aktifleştirebilirsiniz.
Vadeli hesap açmak için tercih ettiğiniz herhangi bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de yardımıyla hesabınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de hali hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil uygulaması üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
Vadeli hesaplara alternatif olarak sunulmaya başlanan enflasyon korumalı mevduat hesabı Nisan 2019'dan beri hayatımızda. Bu hesap türü, mevduat hesabı sahibine yüksek kazanç sağlıyor. Sağlanan bu yüksek kazanç sayesinde Türk Lirası mevduat hesaplarına özendirerek döviz mevduat hesaplarına olan ilginin azalması hedefleniyor.