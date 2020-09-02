PTT kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gerekli olan bazı koşullar bulunuyor. PTT ihtiyaç kredisi alabilmek için PTT personeli veya maaşını PTT'den alan emekli olmanız gerekiyor. Bunun dışında kimseye PTT kredi desteği sunulmamaktadır. PTT'den ihtiyaç kredisi çekmek için sağlanması gerekli olan bazı koşullar bulunur. Kişilerin bu koşulları sağlamış olduğu takdirde PTT üzerinden kredi çekebilmeleri mümkündür. PTT ile anlaşmalı olan bankaların vermiş olduğu kredi tutarlarında birbirleri içinde farklılıklar gözlenmektedir. Peki PTT kredi faiz oranı nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte yüzde 1,79 oranı 80.000 bin TL PTT kredi başvurusu...
KREDİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ARTIK PTT YANINIZDA
Kredi işlemlerinde;
İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.
Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir.
AKTİFBANK N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ
Faiz oranı; 3 - 60 ay vadede 1.250 TL – 15.000 TL tutar aralığı için %1,99, 15.001 TL – 80.000 TL tutar aralığı için %1,79' dur.
Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beş'i kadardır.
Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL , üst limit 80.000 TL'dir
Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.
(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 85 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 6 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 5 yıl vadeli kredi alabilecektir.)
PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT'den maaş alan emekliler:
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Kredi başvurusu esnasında 84 yaşının üzerinde olunmaması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi.
PTT'den maaş almayanlar:
18 yaşını doldurmuş olmak ve 84 yaşının üzerinde olmamak,
Gelirin belgeli olarak beyan edilebilmesi,
Kredi notunun kredi kullanılması için yeterli olması,
Aylık gelirin yarsının kredi taksitlerini karşılayabilmesi,
KREDİ KULLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ PUANLAR
Puan: 1-699
Kredi puanı: En Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Çok Düşük
Puan: 700-1099
Kredi puanı: Orta Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Düşük.
Puan: 1100-1499
Kredi puanı: Az Riskli
Kredi Çıkma ihtimali: Gelire Bağlı.
Puan: 1500-1699
Kredi puanı: İyi
Kredi Çıkma ihtimali: Yüksek.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz "kredi kullanma ihtimali" bankaların değerlendirmelerine göre bir genelleme olarak oluşturuldu. Ayrıca hayat sigortası yaptırmayı kabul ettiği sürece genel olarak bankalar, kredi işlemlerinde emekli müşterilerinin maaş garantisi olduğu için daha esnek davranabiliyor..
PTT'DEN KONUT VE TAŞIT KREDİSİ KULLANILIR MI?
PTT üzerinden sadece 60 bin TL üst limitli ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Yani PTT şubeleri üzerinden konut kredisi ya da taşıt kredisi kullanılamıyor.
PTT KREDİSİ YAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yaş ve vade toplamının tablomuzda belirtmiş olduğumuz üst yaş sınırını geçmemesi gerekiyor. Yani bankanın üst yaş sınırı 80 ve kredi kullanmak isteyen kişinin yaşı da 78 ise en fazla 2 yıl vadeli bir kredi kullanılabiliyor.
PTT'DEN KREDİ KULLANMAK AVANTAJLI MI?
Özellikle şubesiz olarak faaliyet gösteren bankalar PTT emeklilerine özel olarak indirimli faiz oranları sunuyor. Bu indirimin sunulmasının nedeni emekli maaşının kredi ödenmesinde düzenli bir teminat olmasından kaynaklanıyor. Öte yandan PTT üzerinden kredi veren 7 banka dışındaki bankalardan daha uygun faiz oranları bulma şansı mevcut. Bunun için PTT üzerinden kredi başvurusu yapamadan önce piyasa kredi faiz oranlarını incelemek de fayda var.
PTT Kredilerinde Dosya Masrafı Alınıyor mu?
Bankanın kampanyasına göre değişiklik göstermekle birlikte, PTT üzerinden kullanılan kredilerde neredeyse tüm bankalar kredi tahsis ücreti yani dosya masrafı alıyor. Bu masraf ilgili mevzuatlar gereğince en fazla kullanılan kredinin binde 5'i oranında alınabiliyor. Yani PTT üzerinden 20 bin TL kredi kullanılması durumunda 100 TL kredi tahsis ücreti ödeniyor.
PTT Sigorta Yapıyor mu?
PTT şubeleri üzerinden kredi işlemleri yanında sigorta işlemleri de yapılabiliyor. Anlaşmalı olduğu sigorta firmaları üzerinden alınan tekliflerle müşterilerine trafik, kasko gibi bazı sigorta branşlarında hizmet veriyor..