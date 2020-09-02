Halkbank yaşanılan zor günlerden dolayı emeklileri rahatlatacak bir haber verdi. 60 ay vade ile 100.000 TL ihtiyaç kredisi vereceği duyurusunu yaptı. Aylık %1,18'den ya da % 1,23' den başlayan başlayan faiz ile ödeme planı gerçekleştirildi. Halkbankasından emekli maaşını alan kişiler veya emekli olan vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecek. Emekli müşteriler mutlu emekli ihtiyaç kredisi başvurularını SMS yoluyla yapabildikleri gibi banka şubelerinden de gerçekleştirebiliyorlar. Kısa sürede sonuçlanan kredi başvuruları ile emekli müşteriler ihtiyaçları olan kredi tutarını kısa sürede alabiliyorlar.
100.000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ
Halkbank'ın mutlu emekli ihtiyaç kredisi kapsamında bankanın emekli müşterileri avantajlı şekilde ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Emekli müşerilerin bu krediden yararlanabilmeleri için emekli maaşlarını Halkbank aracılığı ile almaları gerekiyor. Bu şartı yerine getiren emeklilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilebiliyor.
UZUN VADE DÜŞÜK FAİZ
Mutlu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli müşterilere 60 aya kadar vade seçeneği ile kredi veriliyor. Bu kredi kampanyasında aylık faiz oranları ise yüzde 1,18'den başlıyor. Uygun faiz imkanı ile finansman desteği alan emeklilerin kredi ödemeleri her ay emekli maaşlarından kesiliyor ve müşterilerin ekstra ödeme işlemi yapmasına da gerek kalmıyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Emekli müşteriler mutlu emekli ihtiyaç kredisi başvurularını SMS yoluyla yapabildikleri gibi banka şubelerinden de gerçekleştirebiliyorlar. Kısa sürede sonuçlanan kredi başvuruları ile emekli müşteriler ihtiyaçları olan kredi tutarını kısa sürede alabiliyorlar.
Aralarına birer boşluk koyarak "EMEKLI, TC NO, GELİR BİLGİSİ, TALEP EDİLEN TUTAR" şeklinde 3452' ye kısa mesaj atması gerekmektedir. Aynı zamanda Mutlu Emekli İhtiyaç Kredi başvurusunu yapmak isteyen kişiler en yakın Halkbank'a giderek başvurusu oluşturabilir. Ayrıca kredi ödemelerinizi 5 farklı koldan gerçekleştirebilirsiniz.
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
Aylık eşit taksitli,
3 ayda 1 eşit taksitli,
Serbest ödemeli,
BAŞVURU ŞARTLARI;
Halkbank emeklisi bu imkândan faydalanırken aynı zamanda hayat sigortası primi, müşteri cinsiyeti, müşteri yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak 100.000 TL ayda 60 vade imkanından faydalanmak isteyen 50 yaşında olan müşterilerin yıllık sigorta primi de 99,51 TL olarak belirlemiştir. Siz de emekli maaşınızı Halkbank' a taşıyarak sizi mutlu edecek bu fırsattan faydalanabilirsiniz.