Halkbank yaşanılan zor günlerden dolayı emeklileri rahatlatacak bir haber verdi. 60 ay vade ile 100.000 TL ihtiyaç kredisi vereceği duyurusunu yaptı. Aylık %1,18'den ya da % 1,23' den başlayan başlayan faiz ile ödeme planı gerçekleştirildi. Halkbankasından emekli maaşını alan kişiler veya emekli olan vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecek. Emekli müşteriler mutlu emekli ihtiyaç kredisi başvurularını SMS yoluyla yapabildikleri gibi banka şubelerinden de gerçekleştirebiliyorlar. Kısa sürede sonuçlanan kredi başvuruları ile emekli müşteriler ihtiyaçları olan kredi tutarını kısa sürede alabiliyorlar.