Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek.
Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü. Bu, gelirlerde 81 ile 286 lira arasında artış getirecek.
EN ÇOK 6 BİN 556 TL
Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak.
En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek.
Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını da ay içinde alacak.