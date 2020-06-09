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    • Ekonomi
    • 09.06.2020 Gazete
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    ye 286 TL | 2020 Temmuz SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    Temmuz’da maaşlar değişiyor. Yüzde 4.57 çıkan 5 aylık a göre ve Bağ- Kur lerinin gelirinde 286 liraya varan artış yaşanacak. Haziran enflasyona göre oran artabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emeklilerin     Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek.



    Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü. Bu, gelirlerde 81 ile 286 lira arasında artış getirecek.



    EN ÇOK 6 BİN 556 TL
    Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak.



    En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek.




    Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını da ay içinde alacak.




















    Haberler Ekonomi Emekliye 286 TL zam | 2020 Temmuz SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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