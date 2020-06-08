Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Memur emeklileri Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak alacak. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından, oluşan fark ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Peki enflasyon rakamlarına göre memurlara enflasyon farkı var mı? Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de