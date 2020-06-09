Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak" ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk Lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.
YÜZDE 7.75 FAİZ
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 10 yıla kadar vadeli yatırıma destek TL kredisini Merkez Bankası'nın güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.
Her firma için 400 milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.