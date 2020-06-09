Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı müjdeledi: 20 milyarlık dev destek

    Hazine ve Maliye Bakanı , firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon liralık yatırım desteği verileceğini duyurdu. 20 mıiyar liralık 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 400 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Kredi, sabit faizli ve Türk lirası cinsinden olacak.



    H    azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, "Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar lira büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlanacak" ifadesini kullandı.




    Albayrak, Twitter hesabından, Merkez Bankası tarafından başlatılan yatırım taahhütlü avans kredisi uygulamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi, istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli Türk Lirası cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.




    YÜZDE 7.75 FAİZ
    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 10 yıla kadar vadeli yatırıma destek TL kredisini Merkez Bankası'nın güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.



    Her firma için 400 milyon Türk Lirası ile sınırlanan krediden, bu şekilde olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeledi: 20 milyarlık dev destek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri