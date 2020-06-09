İş kurana destek yağmuru: Girişimciye 375 bin TL





● PERFORMANS DESTEĞİ: (İstihdam dikkate alınıyor)

● BİRİNCİ PERFORMANS DÖNEMİ: 5 bin, 10 bin, 20 bin TL

● İKİNCİ PERFORMANS DÖNEMİ: 5 bin, 15 bin, 20 bin TL

● GİRİŞİMCİ; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.



İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI KURULUŞ DESTEĞi:

● GERÇEK KİŞİ: 5 bin TL

● SERMAYE ŞİRKETİ: 10 bin TL

MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: 10 bin TL

SERTİFİKA DESTEĞİ: 5 bin TL

MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM DESTEĞİ:

