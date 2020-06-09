İş kurana destek yağmuru: Girişimciye 375 bin TL

Ülkemizde girişimcilere pek çok destek var. Bu desteklerle iş fikirlerinin hayata geçirilmesi kolaylaştırılıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) da girişimcilere 2 farklı programla destek sağlıyor.
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 375 bin, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 65 bin liraya kadar destek veriliyor. Bu desteklerden yararlanmak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de online kolaylığı sunuluyor.
NASIL ALINIYOR?
Girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sunulan eğitimler, e-Akademi ile internetten gerçekleştiriliyor. Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebiliyor. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabiliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturuluyor.
GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI KURULUŞ DESTEĞİ:
● GERÇEK KİŞİ: 5 bin TL
● SERMAYE ŞİRKETİ: 10 bin TL
● SERTİFİKA DESTEĞİ: 5 bin TL
● PERFORMANS DESTEĞİ: (İstihdam dikkate alınıyor)
● BİRİNCİ PERFORMANS DÖNEMİ: 5 bin, 10 bin, 20 bin TL
● İKİNCİ PERFORMANS DÖNEMİ: 5 bin, 15 bin, 20 bin TL
● GİRİŞİMCİ; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.
İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI KURULUŞ DESTEĞi:
● GERÇEK KİŞİ: 5 bin TL
● SERMAYE ŞİRKETİ: 10 bin TL
MENTORLUK, DANIŞMANLIK VE İŞLETME KOÇLUĞU DESTEĞİ: 10 bin TL
SERTİFİKA DESTEĞİ: 5 bin TL
MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM DESTEĞİ:
● DÜŞÜK ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİ SEVİYESİNDEKİ İŞLETMELERE: 100 bin TL
● ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ SEVİYESİNDEKİ İŞLETMELERE: 200 bin TL
● YÜKSEK TEKNOLOJİ SEVİYESİNDEKİ İŞLETMELERE: 300 bin TL
PERFORMANS DESTEĞİ: (İstihdam dikkate alınıyor)
● BİRİNCİ PERFORMANS DÖNEMİ: 5 bin, 10 bin, 20 bin TL
● İKİNCİ PERFORMANS DÖNEMİ: 5 bin, 15 bin, 20 bin TL
● GİRİŞİMCİ; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.