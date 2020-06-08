Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.

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İyi günler ismim Baki T. 21/04/1972 doğumluyum, 2007'de İtalya'dan geldim. Geçen yıl askerliği de yatırdım. Toplam Türkiye'den sigortam 2745 gün. 2008 Yılından bu yana sigortalı çalışıyorum, bana nasıl bir emeklilik önerirsiniz bu yıl yatırmak istiyorum.

Emeklilik hesaplamaları sigortalılık başlangıç tarihinize göre belirlenmektedir. 09/09/1999 Tarihi sonrasında sigortalılığınız başlamışsa 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. İlk sigortalılık başlangıcınız daha eskiyse aşağıdaki link üzerinden kolayca emeklilik hesaplamanızı yapabilirsiniz.

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman

Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.

Gelinim kuaför Bağkur'lu senelerdir ödüyor. Şimdi dükkân kapandı para gelmiyor, devletten oda maaş alabilir mi ne yapabilir?

Küçük ölçekli işletme sahipleri için ne yazık ki şimdilik bir düzenleme bulunmuyor. 2021 Yılına ertelenen Ahilik Sandığı yürürlükte olsaydı dükkanı kapanmış ya da iflas etmiş olan işletmeler de işsizlik ödeneği alabilecekti. Mevcut durumda Hazine ve Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre sadece kredi desteği sunulmaktadır.