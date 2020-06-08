Milyonlar için Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Temmuz zammının ipuçları geldi. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi, Temmuz'da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak.
ENFLASYON FARKI ÇIKTI
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşirken, buna göre yüzde 0.57 fark oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57'ye yükseldi.
Haziran enflasyonu bu oranı artıracak ya da düşürecek. Şu ana kadar gerçekleşen oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 121 ile 781 lira arasında artış yaşanacağını ortaya koyuyor.
Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya, en yüksek maaş da 17 bin 102 liradan 17 bin 883 liraya yükselecek.
TEMMUZ'DA 'FARK'LI ZAM
Memur emeklileri Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak alacak. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından, oluşan fark ay içerisinde hesaplara yatırılacak.