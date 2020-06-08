Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    ye 781 TL | 2020 güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    lerin mının ipucu Mayıs uyla geldi. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 4.57 çıktı. Memur emeklilerinin maaşı 121 ile 781 lira arasında artacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Milyonlar     için Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Temmuz zammının ipuçları geldi. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi, Temmuz'da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak.



    ENFLASYON FARKI ÇIKTI
    Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşirken, buna göre yüzde 0.57 fark oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57'ye yükseldi.



    Haziran enflasyonu bu oranı artıracak ya da düşürecek. Şu ana kadar gerçekleşen oran, memur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 121 ile 781 lira arasında artış yaşanacağını ortaya koyuyor.




    Buna göre, en düşük maaş 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya, en yüksek maaş da 17 bin 102 liradan 17 bin 883 liraya yükselecek.




    TEMMUZ'DA 'FARK'LI ZAM
    Memur emeklileri Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak alacak. 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından, oluşan fark ay içerisinde hesaplara yatırılacak.










    Haberler Ekonomi Emekliye 781 TL | 2020 Temmuz güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri