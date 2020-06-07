Emekliye en az 2.208 TL | 2020 Temmuz güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

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Gerçekleşen orana göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 81 ile 286 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak.



