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    • Ekonomi
    • 07.06.2020 Gazete
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    Emekliye en az 2.208 TL | 2020 Temmuz güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    Yüzde 4.57 çıkan 5 aylık a göre maaşlar şekillendi. Temmuz’da en düşük maaş 2000’den önce emekli olan ’lılarda 2 bin 208, esnafta bin 865 liraya çıkacak. Haziran enflasyonuna göre tutarlar artabilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emeklilerin     gözü kulağı Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu.



    Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 4.57 oldu. Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.



    YENİ MAAŞLAR
    Gerçekleşen orana göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 81 ile 286 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 865 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya ulaşacak.



    En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 556 liraya çıkacak. Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını da ay içerisinde tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde alacak.



    İKRAMİYE DE GELİYOR
    Temmuz    , aynı zamanda emekliler için bayram ikramiyesi ayı da olacak. Emekliler, biner liralık ödemeyi bayram öncesinde hesaplarında görecek. Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. İkramiyenin de büyük ihtimalle 27-30 Temmuz tarihlerinde verilmesi bekleniyor. Kesin tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.



    ZAM İÇİN SON VİRAJA GİRİLDİ
    Kesin zam oranının belli olması için tek veri kaldı. Gözler Haziran enflasyonuna çevrildi.

    Haberler Ekonomi Emekliye en az 2.208 TL | 2020 Temmuz güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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