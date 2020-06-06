Emeklilere 1000 TL ikramiye daha! Milyonlarca emekli bekliyor… Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. İkramiyelerin bu tarih aralığnıda yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.

KİM, NE ALACAK?

Emekli: 1.000 TL

Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.