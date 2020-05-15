Ramazan Bayramı ikramiyesini yaklaşık 1.5 ay erken alan emeklilere, bu ay da erken maaş ödemesi yapılıyor. Bayram nedeniyle 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Mayıs ayı maaşı erken yatırılıyor. Maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 21-22 Mayıs'ta maaşlarını hesabında görecek.
SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara bugün, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek. Bağ-Kur emeklilerinden normalde ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını 1 ile 5 Mayıs tarihleri arasında aldı. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirterek, "Emeklilerimizin gülen yüzü olmaya devam edeceğiz" dedi.
HIZLI AYLIK IMKANI
Coronavirüs ile mücadele sürecinde 3 ay işten çıkarılma yasağı getirilirken, emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenlerin önünde hiçbir engel bulunmuyor. SSK'lılar SGK'ya e-Devlet üzerinden emekli aylığı başlatma başvurusunda bulunabiliyor.
Yetkililer, "Prim gün sayısını dolduranlar e-Devlet üzerinden emeklilik işlemlerini başlatabilir. İşverene emekli olmak için ayrılmak istediğini ileterek iş çıkışı yapılanlar, başvurusunu yapıp, aylığını bankadan alabilir. İşlemler hızlı şekilde tamamlanıyor" açıklaması yaptı.
5 GÜNDE ÖDEME
Hazal ATEŞ