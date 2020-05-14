Emekli maaşları yatırıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren maaş ödeme tarihlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin aylığı ödemelerinin bu ay öne çekileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli büyük bir merakla "Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.