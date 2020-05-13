Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Mayıs ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Mayıs ayı emekli maaşı ödenme tarihleri, emekliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşandı ve bu ay için alınan karar duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının bu ay öne çekileceğini açıklandı. İşte Mayıs ayı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.