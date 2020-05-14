Doğalgaz faturaları geri mi ödenecek? İptal mi edildi? Devletten elektrik faturasına 80 TL destek şartları nedir?

Korona virüs salgını sonrasında devletten vatandaşları sevindirecek ve sıkıntılarını alacak yardımlar peş peşe yapılıyor. Bu anlamda sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak hane içerisinde kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'den az olması durumunda aileler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilir. Bu sosyal yardımlar arasında en merak edilenlerden biri de "elektrik faturası desteği" olarak karşımıza çıkar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geliştirilen proje kapsamında elektrik tüketim desteği verilmektedir. Elektik faturası yardımı nedir? Bu yardımın şartları ve detayları nelerdir? Peki doğalgaz faturaları geri mi ödenecek? İptal mi edildi?
ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen kişilere temel ihtiyaçlarının karşılanması adına hak sahipliği durumları giderilene kadar elektrik tüketim desteği verilir.
Fatura yardımından yararlanmak için kişilerin ilk adımda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kayıtlı olması gerekir. Ardından ise kişilerin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartı ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubelerine giderek bilgilerini iletmesi gerekir.
Fatura bilgilerinin verilmesinin ardından PTT tarafından fatura yardımına ilişkin sorgulama yapılmaktadır. Sistemde fatura yardımının yapılmasına dair olumlu bir geri bildirim olması durumunda fatura yardımı yapılır.
Fatura yardımı kapsamında nakdi olarak para verilmez. İlgili fatura tutarından yardım miktarı düşürülür.
Hanedeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olmalıdır. 2020 yılı için bu tutar 701 TL olarak belirlenmiştir.
Elektrik faturalarının belirlenen yardım miktarından daha yüksek olması durumunda aradaki fark vatandaşlar tarafından ödenmektedir.
ELEKTRİK FATURASI YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektrik faturası yardımı için kişilerin ilgili bakanlığa bağlı olan Sosyal Hizmetler Müdürlükleri üzerinden başvurularını yapmalarına imkan verilmiştir. Başvurular aynı zamanda kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafında da alınmaktadır. Muhtarlardan alınan muhtaçlık belgesi, yardım başvurusunun olumlu olarak değerlendirilmesinde etkin bir rol oynar.
Başvuru sırasında kişilerin yanında:
Başvuru dilekçesi,
Başvuru yapan kişinin ve diğer aile fertlerinin üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının fotokopisi,
Güncel elektrik faturası olması gerekir.
ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NE KADARDIR? NASIL HESAPLANIR?
Elektrik faturası yardımları her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Mesken tipi konutlardaki elektrik fiyatının belirlenmesinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) sorumludur. Tek ve üç zamanlı olmak üzere iki elektik tarifesi bulunmaktadır. Elektrik tüketimi bu faturalar üzerinden hesaplanır. Elektrik faturası yardımı hanedeki kişi sayısı ve harcanan elektrik miktarına göre belirlenir.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovasaat- 40 TL
3 kişilik hanelere aylık 100 kilovasaat- 53 TL
4 kişilik hanelere aylık 125 kilovasaat- 67 TL
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovasaat- 80 TL yardım yapılmaktadır.
Kronik hastalığı olup evde tıbbi cihazlarla yaşamak zorunda olanlar kesintisiz güç kaynağı ile 200 TL'lik yardımdan yararlanırlar. Bu yardım türü içinde başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilir.
DOĞALGAZ FATURALARI GERİ ÖDENECEK Mİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir açıklama geldi .
İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.
İGDAŞ FATURALARI 30 GÜNLÜK OLARAK YENİDEN DÜZENLENİYOR
Koronavirüs salgını sürecinde, doğalgaz sayaçlarının okunmasında mücbir sebeplerden dolayı aksaklıklar yaşanması, 30 günü aşan faturalar düzenlenmesine yol açmıştı. Faturalar gerçek tüketim bedelleri üzerinden düzenlenmiş olmakla beraber, EPDK'nın uyarısı üzerine harekete geçen İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Abonelerin talep etmesi halinde, ödenmiş faturalar da 30 günlük olarak yeniden düzenlenecek, hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur.
Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.
Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.
Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır.
EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.
Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.
Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."