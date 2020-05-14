4. faz Pandemi sosyal yardım başvurusu başladı mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. 1. ve 2. pandemi destek başvuruları sonucunda vatandaşlar parasını aldı. 3. faz içinde e-devletten başvurular devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Sosyal Yardım ödemeleri kapsamında başvurular devam ediyor. 6 milyonun üzerinde başvuru yapıldığını açıklayan Bakan selçuk ödemelerin peyder pey gerçekleştirileceğini ve ödemelerin başladığını duyurdu. 4. faz sosyal yardım parası için başvuru alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Peki pandemi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama nasıl yapılır?
TÜED TALEP ETMİŞTİ
TÜED, Türkiye Emekliler Derneği tarafından korona virüsle mücadele paketinde binlerce vatandaşa 1000 TL verildiği, fakat herhangi bir geliri olan ama yardıma muhtaç olanların da bu zor zamanlarda yardımdan yararlanabilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda muhtemel bir 4. Faz ödeme için yardım talebi şartlarının esnetilerek bu yardımdan yararlanmayan kesimin de yararlanması gerektiği açıklandı. ÜED tarafından yapılan açıklamaya göre düşük dul aylığı ya da yetim aylığı alan vatandaşların da 4. Faz ödemesinde bu sosyal yardımdan yararlanması gerektiği ifade edildi.
3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Sosyal Yardım ödemeleri kapsamında başvurular devam ediyor. 6 milyonun üzerinde başvuru yapıldığını açıklayan Bakan selçuk ödemelerin peyder pey gerçekleştirileceğini ve ödemelerin başladığını duyurdu.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
KİMLERİN SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU KABUL EDİLMİYOR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor.
3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
e-DEVLET'TEN SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE VERİLECEK
Korona nedeniyle işini kaybedenlere , işsizlere , ihtiyaç sahiplerine, düşük gelirlilere 1000 TL ödeme yapılacak.
1000 TL VERİLMEYE BAŞLANDI
1000 TL korona başvurusu sırasında İBAN bilgilerini giren vatandaşların 1000 TL'si , hesaba gönderilecek. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1000 TL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
1000 TL başvurusu devam ediyor. İlk başvurularını yapanların sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sonuçlar aşağıdaki linkten sorgulanacak:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
Yukarıdaki linkte tıklayın ve 1000 TL başvuru sonucunuzu sorgulayın.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
PARAYI ALMANIN ŞARTLARI
a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,
b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
ç) SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.