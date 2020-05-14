TÜED TALEP ETMİŞTİ

TÜED, Türkiye Emekliler Derneği tarafından korona virüsle mücadele paketinde binlerce vatandaşa 1000 TL verildiği, fakat herhangi bir geliri olan ama yardıma muhtaç olanların da bu zor zamanlarda yardımdan yararlanabilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda muhtemel bir 4. Faz ödeme için yardım talebi şartlarının esnetilerek bu yardımdan yararlanmayan kesimin de yararlanması gerektiği açıklandı. ÜED tarafından yapılan açıklamaya göre düşük dul aylığı ya da yetim aylığı alan vatandaşların da 4. Faz ödemesinde bu sosyal yardımdan yararlanması gerektiği ifade edildi.