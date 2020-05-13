



SEÇERKEN DİKKAT!

Emeklilere maaşlarına göre en az 500, 625, 750 lira ödeniyor. Bazı bankalar ise kampanyalarla belli şartlar dahilinde promosyon tutarını artırıyor. Ancak bazı özel bankaların taahhüt ettiği tutarları ödemediği yönünde emeklilerden şikayet yağıyor. Bu açıdan banka seçimi önem taşıyor.

