Emeklilere 3 yılda bir ek gelir yolunu açan promosyon fırsatı sürüyor. Milyonlarca emekli bu yıl ikinci ödemeyi alırken, promosyon imkanından yeni emekliler de yararlanıyor.
KOLAY BAŞVURU
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar hızlıca banka promosyonunu alabiliyor. Üstelik Coronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kolay ödeme fırsatları da sürüyor.
Emekliler evden internet-mobil bankacılık yoluyla, SMS atarak ya da müşteri iletişim merkezini arayarak kolayca başvurusunu yapabiliyor. Promosyon hızlıca hesaba yatırılırken, bazı bankalar promosyonu emeklinin evine de teslim ediyor.
SEÇERKEN DİKKAT!
Emeklilere maaşlarına göre en az 500, 625, 750 lira ödeniyor. Bazı bankalar ise kampanyalarla belli şartlar dahilinde promosyon tutarını artırıyor. Ancak bazı özel bankaların taahhüt ettiği tutarları ödemediği yönünde emeklilerden şikayet yağıyor. Bu açıdan banka seçimi önem taşıyor.