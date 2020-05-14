Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin, 650 bininin aylık ödemesi geçtiğimiz aydan itibaren bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar sürüyor.
Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenecek, Temmuz da zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin, gelir artıracak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, emekliliğin çalışma hayatının sonunda elde edilen kutsal bir hak olduğunu ifade ederek, öne çıkan talepleri şöyle dile getirdi:
İŞTE O TALEPLER
● 2000 öncesi emeklilere yapılan intibak, 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulansın.
● Taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlensin. SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıkları asgari ücret seviyesine (halen net 2 bin 324 lira) yükseltilsin.
● Emekliler sağlıkta katkı paylarından muaf tutulsun.
● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranları, yüzde 8-10'a yükseltilsin.
EN AZ 2.324 TL MAAŞ
TÜED, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Buna göre emekliler, en az 2 bin 324 lira alabilecek.