



Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenecek, Temmuz da zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin, gelir artıracak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, emekliliğin çalışma hayatının sonunda elde edilen kutsal bir hak olduğunu ifade ederek, öne çıkan talepleri şöyle dile getirdi: