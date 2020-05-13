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Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi

Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? Uzun zamandır merak edilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme taşınan ek ödeme talebi, hayat geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış olacak. Peki, emekliye 361 TL ek ödeme ne zaman verilecek? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu.

13.05.2020 12:51 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





