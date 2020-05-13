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Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? Uzun zamandır merak edilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme taşınan ek ödeme talebi, hayat geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış olacak. Peki, emekliye 361 TL ek ödeme ne zaman verilecek? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu.
13.05.2020 12:51
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Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme taşınan ek ödeme talebi, hayat geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış olacak. Peki, emekliye 361 TL ek ödeme ne zaman verilecek? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
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Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emekliler için Mart ayında ikinci promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erkenden hesaplarında gören emeklilerin en düşük maaşı 1.500 TL oldu.
Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
Emekliler için şimdi de ek ödeme artışı gündemde. Her ay verilen ek ödemelerin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması talep ediliyor. Bu talep hayata geçirilirse 361 TL'ye varan artış olacak.
Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
TÜED GÜNDEME GETİRDİ
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak.
Emekliye ek ödeme müjdesi! 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 361 TL ek ödeme tarihi
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.