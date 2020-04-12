3600 günle 49 yaşında emekli olma müjdesi! Kadın ve erkek 3600 gün prim ile erken emekli olabilir

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.

49 yaşı dolduruyorsanız emeklisiniz

SSK başlangıç tarihim 6 Mayıs 1986. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Kaç gün pirim ödemeye ihtiyacım var? Genelde prim ödemelerin brüt maaş üzerinden ortalama 10 yıldan beri ödenmektedir. Emekli olunca ortalama ne kadar maaş bağlanır? Rıdvan KAPLAN

Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir

Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?

3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında

3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.

Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumunu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça yazılmalıdır.

Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden alınacak "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısının işverene bildirilmesi gerekir.

HANGİ MESLEKLERİN ERKEN EMELİLİK HAKKI VAR

Yıpranma hakkı verilen meslekler; Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olma imkanı veriyor. Yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden indiriliyor. Açıklanan meslek gruplarına yeni ek meslek ilave edileceği söyleniyor.

ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDA

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Bağ-Kur'dan emekli olurken, ilk sigortalı hizmetim olan yedek subaylık 4c Emekli Sandığı primi sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir mi? Sigorta başlangıcım 1987. Primim 4150. Vergi indiriminden yüzde 57 engelli raporu aldım. Emekli olabilir miyim?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

Bağ-Kur'dan emekli olurken, ilk sigortalı hizmetim olan yedek subaylık 4c Emekli Sandığı primi sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir mi? Murat KARAKLI

Evet ilk sigorta olduğunuz tarih, yedek subaylıkta yatırılan primin başladığı tarih olarak kabul edilir. Hatta yedek subaylıkta her yıl için 3 aylık yıpranma hakkınız da olduğu için 3 ay öne de alınır. Burada hizmet birleştirmesi yaptırmanız gerekiyor. Son 3.5 yıllık priminiz hangi kurumdan yatırılmışsa ona göre de emeklilik tarihiniz hesaplanır.

Sigorta başlangıcım 1987. Primim 4150. Vergi indiriminden yüzde 57 engelli raporu aldım. Emekli olabilir miyim? Mehmet Ali KILIÇ

Eğer yüzde 57 oranında vergi indiriminiz varsa, yani sadece rapor değil, vergi dairesine müracaat edip bu oranı onaylattıysanız 15 yıl 3600 gün şartlarınız var. Dolayısıyla vergi indirimi hakkınızla müracaat ederek emekli olabilirsiniz. Bunun için SGK'ya emeklilik dilekçesi vermeniz gerekir. Dilekçenize vergi indirimi ile ilgili belgeleri de ekleyin.

1990 SGK girişliyim. 660 gün primim bulunuyor. 16 Haziran 1966 doğumluyum. Emekli olabilir miyim? Fatma YAYLACI

660 gün prim ile emekli olmanız mümkün değil. En az 3600 gün gerekiyor ki 58 yaş da isteniyor.

Eşim 1973 doğumlu. 1991 SSK girişi var. 2615 gün SSK primi bulunuyor. 1 tane de çocuğumuz var. Ocak ayından beri isteğe bağlı yatırıyoruz. Normal olarak ve 3600 günle ne zaman emekli olabilir? Bülent ŞERBETÇİ

3600 günden emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmuş olması lazım. Tabii burada mantıklı olan çocuk borçlanması yaparak ve kalanı isteğe bağlı ile ödeyerek 3600 günü doldurması ve 58 yaşını beklemesi. Ya da 5450 gün ile 47 yaş şartıyla emekli olabilir ama burada dikkat etmeniz gereken, isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında. Orada emeklilik için 5400 gün gerekiyor. O yüzden 3600 gün ve 58 yaşını beklemesi daha mantıklı.

01.10.1997 ilk sigortalı oluş tarihim. 13.11.1976 doğumluyum. 3350 sigorta günüm var. Normal şartlarda kaç yaşında emekli olurum, 3600'den kaç yaşında emekli olurum? Fatma SERİCİ

Normal emeklilik için şartlarınız işe giriş tarihinize göre 20 yıl, 54 yaş ve 5975 gün olarak belirleniyor. Yılınız tamam ama yaş ve priminiz henüz dolmamış. Sigortadan sonra doğumlarınız varsa bunları borçlanarak ya da çalışarak bu primi doldurabilirsiniz. Eğer çalışma durumunuz yoksa ya da borçlanmayacaksanız 3600 ile emeklilik imkanınız da bulunuyor. Öncelikle priminizi 3600 güne tamamlamanız gerekiyor. Burada yaş şartınız ise 58 olacaktır.

1970 yılı doğumluyum. 1989 yılı sigorta başlangıcım. 4a hizmet sürem 220 gün. 1996 yılından bugüne 4b'liyim. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim?

Aydın RÜZGAR

Bağ-Kur şartlarından emekli olacaksınız. Buna göre de işe girdiğiniz gün ve aya göre 51 ya da 52 yaş ve 9000 gün şartıyla emekli olursunuz. -2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum 14 yılımı doldurdum. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Melahat DUMAN 9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Dahası kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7000 gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğumlarınız varsa 3 çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz. Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.

1982 doğumluyum, 11.11.1999 sigorta başlangıcım, 5450 günüm var. Kendim işten ayrıldığım zaman 3600'den tazminat alır mıyım ve ne zaman emekli olurum? Serkan YÜCE

Maalesef bu hak 8 Eylül 1999 öncesi sigorta olanlar için var. Siz 2 ayla kaçırmışsınız. Şu anda 25 yıl, 4500 gün şartları ile tazminat alırsınız. Emeklilik için ise 60 yaş, 7000 gün şartı var.

1966 doğumluyum. Şu anda Almanya'da yaşamaktayım. Emekliliğe başvuru yapmadım ama 5553 gün yurt dışı borçlanması ödedim. Son 3.5 yılda ne yapmalıyım ki emekli aylığım yüksek olsun? Askerlik borçlanması da yaptım. Sigorta giriş tarihim Nisan 1991. Mehmet BAŞTOSUN

Son 3.5 yılda bir şey yapmanıza gerek yok. Tüm kazançlarınız ve borçlandığınız miktarlara göre hesaplama yapılıyor. Son 3.5 yılda yüksekten yatırsanız bile yine de önceki kazançlarınız da maaşı etkileyecek. Bu yüzden son 3.5 yılda çok yüksek prim yatırmaya gerek bulunmuyor. Yatırdığınız yüksek parayı emekli maaşındaki artışla karşılamanız yıllar sürebilir. Emekli maaşını artıran ana unsur tüm kazançlarınızın yüksek olması. Özellikle 2000 yılı öncesi kazançlarınız yüksek ise maaş da artıyor. Çünkü bu dönemde aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor.

1985 girişliyim, 3600 günden emekli olabilir miyim? İsmail KAZMACI

Evet, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların 3600 günle emekli olma şansı var. 3600 gün, 15 yıl ve 55 yaş dolunca dolduğu tarihe göre yaşınız belirleniyor ki 59 ya da 60 yaşında emekli olursunuz.

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