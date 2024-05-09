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Son dakika: SGK duyurdu! 47 ilaç geri ödeme listesinde

Son dakika haberleri... SGK, 8'li yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli toplamda 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 09:50 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 14:05
Son dakika: SGK duyurdu! 47 ilaç geri ödeme listesinde

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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bedeli ödenen ilaçlar listesine 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.

47 ilaç geri ödeme listesinde!

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine "akıllı ilaç" olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.

Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu.

İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi.

Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.

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