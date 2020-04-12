SGK SSK ve Bağkur emekli kredisine faizsiz erteleme ve 3 maaş avans 10 maaş kredi müjdesi oldukça merak ediliyor! Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile atılan 'erken ikramiye', 'en az bin 500 lira maaş' adımlarıyla rahatlayan emekliler, bankalardan da kolaylık bekliyor.
'YOĞUN TALEP VAR'
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderildi. Yazıda, Coronavirüs tedbirleri kapsamında, KDV ve sosyal güvenlik primi tahsilatının ertelendiği, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiği hatırlatıldı.
Dernek olarak bu olumlu gelişmelerin yanı sıra sayıları 1 milyonu bulan dernek üyelerinin ve toplam sayıları 13 milyona varan emeklilerin yoğun talepleriyle karşılaşıldığı aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi:
'İADE BİLE OLABİLİR'
"Emeklilerimiz de en az 3 ay olmak üzere, kredi geri ödeme taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesini talep etmektedir. Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları sıkıntıların giderilmesidir. Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iadesi bile söz konusudur. Bu sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini arz ederiz."
EMEKLİ MAAŞIN 10 KATI KADAR KREDİ
Emekli maaşını kamu bankalarından alanlar için getirilmesi planlanan avans sistemi ile acil nakit ihtiyacı duyan emekliler maaşına mahsus avans alabilecekler. Bu avans ise emekli maaşlarının üç katına kadar alınırken 3 yıl geri ödemeli olarak verilecek. 36 ay vadeli 3 kat maaş avans sisteminde ödemeler aylık taksitler halinde maaştan kesilerek geri ödenecek. İlk kez emekli olanların emeklilik maaşlarının hemen alamadıkları durumlarda bu avanslardan yararlanabilecekler.
TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Emekli maaş avansı uygulamasının tüm emeklileri kapsaması adına çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma sonunda nakit sıkıntısı çeken emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yaparak maaş avansını alabilecek. Maaş avansı asgari ücretin 3 katı olacak.
SGK EMEKLİ MAAŞI AVANS ŞARTLARI
* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar
* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar
EMEKLİYE MAAŞ AVANSI TAKSİTLE ÖDENECEK
Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.