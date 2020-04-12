'İADE BİLE OLABİLİR'

"Emeklilerimiz de en az 3 ay olmak üzere, kredi geri ödeme taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesini talep etmektedir. Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları sıkıntıların giderilmesidir. Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iadesi bile söz konusudur. Bu sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini arz ederiz."