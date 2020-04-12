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    • SGK
    • 13.04.2020 15:23
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    • Son Güncelleme:
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    • 13.04.2020 15:23
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    2020 yılı SSK 4A, 4B, 4C Bağkur işlemi nasıl yapılır? ?

    Ülkemizde emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi emeklilik maaşı ve yaşı hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bir yandan gün sayan milyonlar arama motorlarında emeklilik hakkında çeşitli detayları araştırıyor. Özellikle emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemleri merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. SSK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    Kaç para emekli maaşı alırım? Emekli tarihine göre maaş hesaplama...

    Kaç para emekli maaşı alırım? 2020 yılı SSK SGK 4A, 4B, 4C Bağkur emekli tarihine göre maaş hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sorusu yanıt buldu. Emekli olacağı günü heyecanla bekleyen vatandaşlar aynı zamanda maaş ve yaş hesaplama işlemi hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Emeklilik yaşı ve emekli maaşı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizin içerisinde sizin için derledik. Emekli olma yaşı ise sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi belirliyor. Mesela sigorta başlangıç tarihi 2000 yılından daha önce olanlar, 2000 yılından sonra sigortalı olanlardan daha yüksek emekli maaşı alacaklardır ve daha erken emekli olma fırsatı vardır.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

    Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

    Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

    4A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı hesaplama 4A yani eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

    https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gerekmektedir.

    Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler doldurulduktan sonra 'Sorgula' seçeneğine tıklanmalıdır.

    Doldurulması gereken bilgiler;

    C kimlik numarası

    SSK sicil numarası

    Baba adı

    Nüfus il

    Doğum tarihi

    4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Yeni ismiyle 4B, eski ismiyle BAĞ-KUR olan sosyal güvenlik statüsü için emekli maaşı hesaplama işlemleri online olarak E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. 4B için ne kadar emekli maaşı alırım E-Devlet sorgulaması için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

    Sorgulama ve hesaplama işlemi için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

    Adrese giriş yaptığınızda açılan sayfada 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' seçeneğini tıklamalısınız.

    Tıklama işleminden sonra E-Devlet kapısının kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

    Kimlik doğrulama işlemi için E-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranızı kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilir ya da alternatif kimlik doğrulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Alternatif kimlik doğrulama seçenekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

    Mobil imza ile kimlik doğrulama

    Elektronik imza ile kimlik doğrulama

    İnternet bankacılığı aracılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri kullanılabilmektedir.

    Kimlik doğrulama işlemini tamamladığınızda açılan sayfada dikkat etmeniz gerekenlerin yazılı olduğu bir metin göreceksiniz.

    Bu metinde sizin sistemde kayıtlı olan 4B bilgilerinize göre hesaplama yapılacağı ve hesaplamanın yaklaşık olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

    Bilgilendirme metninin hemen altında 'Kurumu' yazan bir seçenek göreceksiniz. Esnaf ya da Tarım yazan seçeneklerden birini seçerek aşağıda yer alan Sorgula butonuna tıklamanız yeterlidir.

    Emekli maaşınızın ne kadar olacağı ile ilgili sorgulama otomatik olarak yapılacak ve görüntülenecektir.

    4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Memur emekli maaşı hesaplama işlemi E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Kamu çalışanları için yapılacak olan emekli maaşı hesaplamalarında birçok değişken olduğu hesaplamaların yapılması kişiye özel değişmektedir. 4C emekli maaşım ne kadar öğrenmek istiyorum ya da ne kadar olacak öğrenmek istiyorum diyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

    Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine giriş yapılması gerekmektedir.

    Açılan sayfada bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler;

    Derece (1'den 15'e kadar)

    Kademe (1'den 9'a kadar)

    Ek gösterge

    Makam+ Temsil+ Görev Tazminat Göstergesi

    Hizmet Yılı

    Hizmet Ayı

    Kıdem Yılı

    İkramiye Yılı

    Aylık Tarihi

    Pay/Payda

    Kademeli Tazminat Ek Gösterge

    Tüm bilgiler uygun şekilde doldurulduktan sonra Hesapla butonuna tıklanması gerekmektedir.

    EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
    09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

    5000

    09.09.1976 - 23.05.1979

    		 25 44 5000

    24.05.1979 - 23.11.1980

    		 25 45 5000

    24.11.1980 - 23.05.1982

    		 25 46 5075

    24.05.1982 - 23.11.1983

    		 25 47 5150

    24.11.1983 - 23.05.1985

    		 25 48 5225

    24.05.1985-23.11.1986

    		 25 49 5300

    24.11.1986 - 23.05.1988

    		 25 50 5375

    24.05.1988 - 23.11.1989

    		 25 51 5450

    24.11.1989 - 23.05.1991

    		 25 52 5525

    24.05.1991 - 23.11.1992

    		 25 53 5600

    24.11.1992 - 23.05.1994

    		 25 54 5675

    24.05.1994 - 23.11.1995

    		 25 55 5750

    24.11.1995 - 23.05.1997

    		 25 56 5825

    24.05.1997 - 23.11.1998

    		 25 57 5900

    24.11.1998 - 09.09.1999

    		 25 58 5975

    09.09.1999 - 20.04.2008

    		 25 60 7000

    01.05.2008 - 31.12.2035

    		 25 61 7200

    KADINLAR

    İşe Başlama Tarihi

    		 Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi

    		 20 Yok 5000

    01.04.1981-08.09.1981

    		 20 38 5000

    09.09.1981-23.05.1984

    		 20 40 5000

    24.05.1984-23.05.1985

    		 20 41 5000

    24.05.1985-23.05.1986

    		 20 42 5075

    24.05.1986-23.05.1987

    		 20 43 5150

    24.05.1987-23.05.1988

    		 20 44 5225

    24.05.1988-23.05.1989

    		 20 45 5300

    24.05.1989-23.05.1990

    		 20 46 5375

    24.05.1990-23.05.1991

    		 20 47 5450

    24.05.1991-23.05.1992

    		 20 48 5525

    24.05.1992-23.05.1993

    		 20 49 5600

    24.05.1993-23.05.1994

    		 20 50 5675

    24.05.1994-23.05.1995

    		 20 51 5750

    24.05.1995-23.05.1996

    		 20 52 5825

    24.05.1996-23.05.1997

    		 20 53 5900

    24.05.1997-23.05.1998

    		 20 54 5975

    24.05.1998-23.05.1999

    		 20 55 5975

    24.05.1999-08.09.1999

    		 20 56 5975

    09.09.1999-30.04.2008

    		 20 58 7000

    01.05.2008-31.12.2035

    		 20 58 7200

    BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…

    25 yılı doldurmasına kalan süre

    		 Prim ödemesi gereken süre Emekli olacağı yaş

    2 yıl ve daha az

    		 25 44

    2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay

    		 25 45

    3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl

    		 25 46

    5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay

    		 25 47

    6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl

    		 25 48

    8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay

    		 25 49

    9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl

    		 25 50

    11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay

    		 25 51

    12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl

    		 25 52

    14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay

    		 25 53

    15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl

    		 25 54

    17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay

    		 25 55

    18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl

    		 25 56

    20 yıldan fazla-21 yıl

    		 25 57

    21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl

    		 25 58

    KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…

    20 yılı tamamlamaya kalan süre

    		 Kesenek ödeme süresi Yaş

    2 yıl veya daha az

    		 20 40

    2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az

    		 20 41

    3 yıldan fazla- 4 yıl

    		 20 42

    4 yıldan fazla-5 yıl

    		 20 43

    5 yıldan fazla-6 yıl

    		 20 44

    6 yıldan fazla-7 yıl

    		 20 45

    7 yıldan fazla-8 yıl

    		 20 46

    8 yıldan fazla- 9 yıl

    		 20 47

    9 yıldan fazla-10 yıl

    		 20 48

    10 yıldan fazla- 11 yıl

    		 20 49

    11 yıldan fazla-12 yıl

    		 20 50

    12 yıldan fazla- 13 yıl

    		 20 51

    13 yıldan fazla- 14 yıl

    		 20 52

    14 yıldan fazla- 15 yıl

    		 20 53

    15 yıldan fazla-16 yıl

    		 20 54

    16 yıldan fazla-17 yıl

    		 20 55

    17 yıldan fazla

    		 20 58

    ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE

    25 yılı tamamlamasına kalan süre

    Kesenek ödeme süresi

    Yaş

    2 yıl ve daha az

    25

    44

    2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay

    25

    45

    3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl

    25

    46

    5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay

    25

    47

    6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl

    25

    48

    8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay

    25

    49

    9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl

    25

    50

    11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay

    25

    51

    12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl

    25

    52

    14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay

    25

    53

    15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl

    25

    54

    17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay

    25

    55

    16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl

    25

    56

    20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay

    25

    57

    21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl

    25

    58

    22 yıldan fazla

    25

    60

    SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Sigorta başlangıcı

    		 % 80 üzeri % 60-79 % 40-59
    05.08.1991 ve daha önce 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün 15 yıl - 3600 gün

    06.08.1991-05.08.1994

    		 15 yıl - 3600 gün 15 yıl 8 ay- 3680 gün 16 yıl -3760 gün

    06.08.1994-05.08.1997

    		 15 yıl - 3600 gün 16 yıl 4 ay - 3760 gün 17 yıl - 3920 gün

    06.08.1997- 05.08.2000

    		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl - 3840 gün 18 yıl - 4080 gün

    06.08.2000-05.08.2003

    		 15 yıl - 3600 gün 17 yıl 8 ay - 3920 gün 19 yıl - 4240 gün

    05.08.2003-30.09.2008

    		 15 yıl - 3600 gün 18 yıl - 4000 gün 20 yıl - 4400 gün

    SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Sigorta başlangıcı

    		 % 60 ve üzeri % 50-59 % 40-49
    ?01.10.2008-31.12.2008 15 yıl - 3700 gün 16 yıl - 3700 gün 18 yıl - 4100 gün

    01.01.2009-31.12.2009

    		 15 yıl - 3800 gün 16 yıl - 3800 gün 18 yıl - 4200 gün

    01.01.2010-31.12.2010

    		 15 yıl - 3900 gün 16 yıl - 3900 gün 18 yıl - 4300 gün

    01.01.2011-31.12.2011

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4000 gün 18 yıl - 4400 gün

    01.01.2012-31.12.2012

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4100 gün

    18 yıl - 4500 gün

    01.01.2013-31.12.2013

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4200 gün 18 yıl - 4600 gün

    01.01.2014-31.12.2014

    		 15 yıl - 3960 gün 16 yıl - 4300 gün 18 yıl - 4680 gün

    BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

    Engellilik oranı Sigorta süresi Prim günü
    Yüzde 40-49 18 yıl 4680
    Yüzde 50-59 16 yıl 4320
    Yüzde 60 ve üstü 15 yıl 3960

    E-DEVLET EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    E-devlet üzerinden emekli maaşı sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmekte. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor. İşte bugün emekli olsam kaç para maaş alırım sorusunun yanıtı.


    4A: SGK emekli maaşı hesaplama

    4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

    4C: Memur emekli maaşı hesaplama

    E-Devlet üzerinden ya da https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu adres üzerinden e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçerek ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir) Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz. Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.

    2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

    1 Ocak 2020'den itibaren 2020 emekli maaşı da belli oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı.

    En düşük emekli memur aylığı: 2522 liradan 2 bin 660 liraya yükselirken;
    En düşük memur emeklisi 3510 lira alacak.
    En düşük Bağ-Kur emeklisi 1784,11 kuruş maaş alacak.
    En düşük SSK emeklisi 1256, 21 kuruş maaş alacak.
    Haberler SGK 2020 yılı SSK SGK 4A, 4B, 4C Bağkur emekli tarihine göre maaş hesaplama işlemi nasıl yapılır? Kaç para emekli maaşı alırım?
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