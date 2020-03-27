EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, "bayramın içinde bulunduğu ayda" olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müjdeli haberi duyurdu. En düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl mayısta Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyenin, nisanda ödeneceğini belirtti.

Emekli bayram ikramiyesinin Nisan ayının ilk haftasında ödenmeye başlanması bekleniyor.