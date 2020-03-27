Sosyal yardım alma şartları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle çalışamayan kişiler devletin açıkladığı sosyal yardımı almak istiyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilecek yardım için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. 1000 TL nakdi yardımı kimlerin alabileceği de belli oldu. Bu yardımı almak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapması gerekmiyor. Müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da paketin detaylarını açıklamıştı. 1000 TL yardım duyurusunun ardından vatandaşların ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na akın ettiği öğrenildi.
Bakan Selçuk'un Açıklamalarından
"43 değişik sosyal yardımlaşma programımız var. Bu süreçte de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla en alt kesime acilen 2 milyarlık yardımı dağıtacağız ki bu süreçte daha dayanıklı, daha dirençli olabilsinler. Zaten onların kayıtları var, anında transfer edeceğiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yeni başvuru halinde, yeni bir talep geldiğinde onları da karşılayacağız."
100 TL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.
7 MİLYAR LİRAYA YAKIN DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmede bulunurken, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz."
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, "bayramın içinde bulunduğu ayda" olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müjdeli haberi duyurdu. En düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl mayısta Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyenin, nisanda ödeneceğini belirtti.
Emekli bayram ikramiyesinin Nisan ayının ilk haftasında ödenmeye başlanması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.