



Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden çıkan ve hızla hayata geçirilen zam müjdesi emeklileri sevindirdi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında bin lira olan aylık asgari ödeme tutarını bin 500 liraya yükseltilen düzenleme Meclis'ten geçti. İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları: