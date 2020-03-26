Evde emekli maaşı ödemesi milyonlarca emekli vatandaş tarafından sorgulanan konuların başında geliyor. SSK, SGK, Bağ-Kur'lu emekliler maaşlarını dışarı çıkmadan evden alabiliyor. Korona virüsü tedbirleri nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gerekiyor. Bu nedenle emeklilere maaşları evde ödeniyor. 4 banka ve PTT şubelerinin yapacağı emekli maaş ödemelerinde öncelik banka görevlilerinde olacak. Banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ödemeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubun'dan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacak.
EVDE EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ!
İçişleri Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşlarını evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat gönderdi. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.
4 banka ve PTT şubelerinin yapacağı emekli maaş ödemelerinde öncelik banka görevlilerinde olacak. Banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ödemeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubun'dan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacak.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor.
İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.
EMEKLİ MAAŞLARI YÜKSELTİLDİ!
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
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