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    • 29.03.2020 02:19
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    Son dakika: 'de yayımlandı: Belediyelere Kovid-19 desteği

    Son dakika haberine göre, 'de yayımlanan Başkan imzalı kararla, belediyelere koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.

    Belediyelere Kovid-19 desteği!

    Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.

    YÜZDE SIFIR OLACAK
    Başkan imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.

    Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.

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