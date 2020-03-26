Emekliye aylık 1500 lira! Milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler torba tasarıya eklenerek yasalaştı







KAMUDA 7.235 KİŞİYE İŞ

Kamuda yeni istihdam için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla kamu idare, kurum ve kuruluşlarına 6 bin 219, üniversitelere ise bin 16 ek atama izni verildi. Atamalarda başı bin 690 kişi ile Adalet Bakanlığı, bin 495 kişiyle Sosyal Güvenlik Kurumu, 340 kişiyle Ticaret Bakanlığı, 290 kişiyle Sağlık Bakanlığı, 240 kişiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çekiyor. Adalet Bakanlığı'nın bin 690 kişilik atama kontenjanının 400'ü idare memuru, 160'ı cezaevi katibi ve bini icra müdür yardımcısı için kullanılacak.