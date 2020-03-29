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    • Ekonomi
    • 29.03.2020 07:36
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    • 29.03.2020 07:38
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    Patronlardan koronavirüs sözü: çıkarmayacağız!

    ’de ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ’ye de sıçramasının ardından hükümetin aldığı ekonomik tedbirlere patronlardan ‘ çıkarmayacağız’ taahhüdüyle destek geldi. On binlerce kişiye sağlayan iş insanları “İstihdamımızı koruyacağız, yola birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Patronlardan koronavirüs sözü: Çıkarmayacağız

    Önceki gün Başkan 'ın virüs salgınıyla mücadelede ekonomiyle ilgili alınan tedbirleri anlatırken dile getirdiği "Bu süreçte ın korunmasını merkeze aldık" sözlerine on binlerce kişiyi istihdam eden işverenlerden de büyük destek geldi. Önceliklerinin mevcut istihdamı koruyarak ekonomiye destek vermek olduğunu söyleyen patronlar çıkarmama sözü verdi.

    AHMET NAZİF ZORLU

    YOLUMUZU AYIRMA LÜKSÜMÜZ YOK
    Ülke olarak olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte iş dünyasının temsilcileri olarak hepimizin üstüne düşen sorumluluklar var. Önceliğimiz istihdamımızı korumak. Her patronun yapması gereken önce çalışanına sahip çıkmaktır. Bu nedenle 80 bini bulan istihdam ağımızla büyük bir dayanışma ide çalışıyoruz. Götürebildiğimiz kadar kesinlikle istihdam zincirimizi bozmadan devam etmek istiyoruz. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırma lüksümüz yok. Her şeyi devletten beklememek gerek bu süreçte işverenin, çalışanın, sendikaların ve

    ŞENOL ŞANKAYA
    Yeşim Tekstil
    İŞÇİLERİMİZİ ÜCRETLİ İZNE ÇIKARDIK
    Fason çalışanlarımızla birlikte bu sayı 11 bin kişilik bir aileyiz.Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği kadar işçi çıkarmayacağız. Öyle bir planımız da düşüncemiz yok. Devletimizin istihdamın korunması amacıyla verdiği destekler önemli. 1 milyon kişiye istihdam yaratan bir sektör olarak amacımız bu sıkıntılı süreçte kapasite kaybetmemek. Piyasa açıldığında talebe en hızlı yanıt verecek ülke olacağız. (Sabah)

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