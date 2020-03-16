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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 13:07
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    • 16.03.2020 13:17
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    Ödeme tarihleri ve tutarları! , ve Bağkur'lunun eş ve çocuğuna ödemesi var mı?

    Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emekliye ödemeleri de artmış durumda. Bu bağlamda , ve Bağkur'lunun eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı? Sorusu da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir. 18 yaş altında , vefat eden emekli ebeveynin maaşını alanlar için anne veya babasının velayeti gerekiyor. Anne veya babasının velayeti altında olanlara ise kendi gelir tutarı ile aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    SGK, SSK ve Bağkur'lunun eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı?

    Emeklilerin eş ve çocuklarına promosyon için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vefat eden emeklinin eşine ve çocuklarına da promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. Banka promosyonundan vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanıyor. Dul ve yetimlere hisseleri oranında promosyon ödeniyor. Peki dul ve yetimlerin promosyonu nasıl hesaplanır? Birden fazla maaş alanların promosyonu nasıl hesaplanacak? Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra maaş artınca ne olacak? Maaşı 3 aylık olanların promosyonu nasıl hesaplanır? İşte emeklinin banka promosyonuyla ilgili merak edilen soruların cevapları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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    Haberler Ekonomi Ödeme tarihleri ve tutarları! SGK, SSK ve Bağkur'lunun eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı?
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