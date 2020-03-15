2020 yılı Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödemeleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bankaların emekli maaş promosyonu tarifeleri belli oldu! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası emekli promosyon ödemelerinde alt tutar 500 TL olarak belirlendi. Özel bankalarda ise emekli maaş promosyon ödemeleri 2.750 TL'ye kadar ulaştı. Bankaların emekli maaş müşterilerine yapacakları promosyon ödemelerinde 1 Mart 2020 başlangıç tarihi olarak belirlendi. Sözleşmesi dolan ya da ilk kez emekli aylığı alacak olan emekliler, seçtikleri bankaya 3 yıllık taahhüt vermeleri halinde emekli maaş promosyon ödemesinden yararlanabilecekler.

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