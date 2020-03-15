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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 09:34
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    • 16.03.2020 09:34
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    Ziraat, Vakıfbank ve 2020 yılı emekli ödemeleri zaman yapılacak, kaç para maaş promosyonu ödenecek?

    Türkiye lar Birliği (TBB) ve Kurumu () emekli maaş ödemelerinde anlaştı! Bankaların en düşük promosyon ödemesi 500 TL olarak belirlendi. Üst limitte ise özel bankalar, hazırladıkları kampanyalar ile 2.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmayı taahhüt etti. En yüksek emekli promosyonu ödemesi hangi bankada? Devlet bankaları ne kadar promosyon ödüyor? Ziraat, , Vakıfbank, ne zaman, kaç TL promosyon ödeyecek? Emekli maaş promosyonundan nasıl faydalanırım? İşte detaylar… Emekliler için kamu bankalarından promosyon alabilmeleri için tek şart, 3 yıldır.

    Emekli promosyon ödemeleri zaman yapılacak?

    2020 yılı Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödemeleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bankaların emekli maaş promosyonu tarifeleri belli oldu! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası emekli promosyon ödemelerinde alt tutar 500 TL olarak belirlendi. Özel bankalarda ise emekli maaş promosyon ödemeleri 2.750 TL'ye kadar ulaştı. Bankaların emekli maaş müşterilerine yapacakları promosyon ödemelerinde 1 Mart 2020 başlangıç tarihi olarak belirlendi. Sözleşmesi dolan ya da ilk kez emekli aylığı alacak olan emekliler, seçtikleri bankaya 3 yıllık taahhüt vermeleri halinde emekli maaş promosyon ödemesinden yararlanabilecekler.

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    Haberler Ekonomi Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 2020 yılı emekli promosyon ödemeleri zaman yapılacak, kaç para maaş promosyonu ödenecek?
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