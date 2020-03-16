Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
Emekliye 602 lira ek kazanç! 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ek ödemeleri ne kadar oldu?
Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin artırılması gündemde. 2 formül dile getiriliyor. AGİ’ye eşitlenirse 220-375, yüzde 10 yapılırsa 119-602 lira aralığına çıkacak. Ek ödeme hesabı değiştirilirse, emeklilerin eline geçecek tutar artacak. Emekliler merakla bekliyor.
Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.