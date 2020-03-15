Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Banka promosyonu heyecanı yaşayan emeklilere, Mayıs'ta ikramiye, Temmuz'da ise hem ikramiye hem zam ödenecek. Peki ödenecek promosyon, ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde emeklilerin hesaplarına geçecek? İşte 2020 yılında emeklinin yüzünü güldürecek tarihlerin tam listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2750 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de.

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