SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliler için gelir kapısı olan promosyon tutarları yatırılmaya başlandı. Bu bağlamda Finansbank, İş Bankası, TEB, İNG, Yapı Kredi Garanti ve Şekerbank gibi büyük bankalar ödeme tutarlarını açıklamıştı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Promosyonun ne zaman ödeneceğini merak eden milyonlar "Emekli promosyonu ne zaman yatacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri...



EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020

Emekli promosyonlarının yatacağı tek bir tarih bulunmuyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalarla iletişime geçerek, promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını öğrenebilir.

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