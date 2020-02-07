Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB), Türk otomotiv tedarik sanayisinin yeni teknolojilere entegrasyonu ve Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin soruları yanıtladı.



TAYSAD'ın 42'nci yılını doldurduğunu ve otomotiv sektöründe tedarikçileri temsil eden tek dernek olduğunu dile getiren Kanca, "460 civarında üyemiz var. Üyelik şartlarımız oldukça yüksek beklentili. Her üyemiz mutlaka ihracat yapmak zorunda. Bir de otomotiv ana sanayiye mal veriyor olması lazım. Yedek parça veya merdiven altı değil, doğrudan üreticiye orijinal mal veriyor olması lazım. Ayrıca, her üyemizde aradığımız uluslararası kalite belgesi şartı var. Tüm bu üyelik şartlarını bir araya getirdiğiniz zaman üyelerimiz genellikle yüksek seviye firmalar" ifadelerini kullandı.

TAYSAD üyesi 460 firmanın yüzde 70'inin yüzde 100 Türk sermayeli, geri kalanının yarısından fazlasının da yabancı ortaklı olduğunu aktaran Kanca, bu yerli sermaye ağırlıklı yapının otomotivin yoğun ve yaygın olduğu ülkelerde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.