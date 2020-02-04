Yerli otomobile yeni eleman 'Türkiye'nin Otomobili' projesinde ihtiyaç duyulacak teknik elemanları yetiştirmek üzere Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nın müfredatını belirlemek üzere toplantı yapıldı. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, "Önümüzdeki yıldan itibaren artık mesleki dersler başlıyor" dedi.

'Türkiye'nin Otomobili' projesinde ihtiyaç duyulacak teknik elemanları yetiştirmek üzere Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nın müfredatını belirlemek üzere toplantı yapıldı. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, "Önümüzdeki yıldan itibaren artık mesleki dersler başlıyor" dedi. TÜM MANŞETLER