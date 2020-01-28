Bugünkü
Takvim

Yerli otomobil 10 yılda 1 milyon adet üretilecek

'nin Otomobili Girişim Grubu (), fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başladı. Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağını söyleyen TOGG 'su Gürcan Karakaş, "2022'de ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar liralık yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

10 yılda 1 milyon adet üretilecek
'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başladı. Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağını söyleyen TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "2022'de ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar liralık yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çeken Karakaş, marka ismini sonbaharda açıklayacaklarını anlattı. Karakaş, "2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYerli otomobil TOGG 10 yılda 1 milyon adet üretilecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri