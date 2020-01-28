fabrika inşaatı içinzemin etüdü çalışmalarına başladı.Fabrika temelinin Mayıs'ta atılacağınısöyleyen"2022'de ilk ön üretimaraçlarımızı bantlardan indireceğiz.15 yılda yapacağımız 22 milyar liralıkyatırımla, yıllık ortalamaüretim kapasitesine ulaşacakfabrikamızda, 2032'ye kadar toplamda1 milyon aracı bantlardan indirmeyihedefliyoruz" diye konuştu. Fabrikanınakıllı fabrika konseptinde olacağına dikkatçeken Karakaş, marka ismini sonbahardaaçıklayacaklarını anlattı. Karakaş,"2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesien yüksek otomobil şirketi olacağız" dedi.