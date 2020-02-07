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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 11:56
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    • 07.02.2020 12:06

    Son dakika: 'tan flaş ve mesajı

    Son dakika haberi... , "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "9 ile 11 bandındaki lerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." dedi. Bakan Albayrak, " raydan çıktı diyenlere söylüyorum. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

    Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon ve faiz mesajı
    , "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

    "2020'YE OLUMLU BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
    Bakan Albayrak, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık." dedi.

    "FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK"
    lerdeki düşüşün sinyalini veren Bakan Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.



    TEK SEFERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EN YÜKSEK TUTARLI İHRAÇ
    Bakan Albayrak, "Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor." dedi.

    Albayrak, "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." açıklamasında bulundu.

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